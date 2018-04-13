В Совфеде рассказали, какие СМИ пытались вмешаться в выборы президента РФ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Издание "Медуза" и радиостанция "Эхо Кавказа" есть в числе 12 СМИ, пытавшихся оказать влияние на выборы президента РФ, такой вывод содержится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, сообщил РИА Новости ее председатель Андрей Климов.

По его словам, также влияние на президентские выборы в России пытались оказать "Радио Свобода" и ее проекты "Крым.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Сибирь.Реалии" и "Idel.Реалии"; "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", Deutsche Welle, BBC и радиостанция IFR.

"Эти СМИ допускали агитацию и пропаганду в "день тишины", а также не соблюдали принцип равномерного освещения деятельности всех кандидатов в президенты", — сказал Климов.