Жириновский ответил на слухи о неучастии в выборах-2024

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский словами "не дождетесь" прокомментировал слухи о том, что он якобы не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году.

"Не дождетесь. ЛДПР будет всегда участвовать во всех выборах, если они вообще будут. Не получилось выиграть сейчас — будем пробовать еще и еще. И я не уйду ни в Совет Федерации, ни даже в правительство, потому что я не хочу никому подчиняться", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин (КПРФ) с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка по стране составила 67,4%.