В Дагестане опечатали две урны для бюллетеней из-за информации о вбросах

МАХАЧКАЛА, 18 мар — РИА Новости. Избирком Дагестана проверяет информацию о вбросах на двух избирательных участках, две урны на них опечатаны, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Магомед Дибиров.

"Два инцидента произошли на двух избирательных участках — в Махачкале и в городе Дагестанские Огни. Есть подозрения, что там был произведен вброс бюллетеней. В связи с этим, два ящика опечатаны, но, чтобы не прерывать процесс голосования, мы поставили туда другие", — сказал Дибиров.

По словам председателя республиканского избиркома, на избирательном участке в Махачкале произошла потасовка между людьми.

"Мы посмотрели по камерам видеонаблюдения, но там непонятно, что конкретно происходит. По завершении голосования мы детально выясним, что там произошло. По всем нарушениям проведем тщательную проверку", — сказал Дибиров.

Явка на выборы в Дагестане на 18.00 мск составила 72,04%. Это более одного миллиона избирателей. Всего на территории Дагестана открыто 1915 пунктов для голосования.

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