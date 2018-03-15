ЦИК рассказал о расходах избирательного фонда Жириновского

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Расходы избирательного фонда кандидата на пост президента РФ Владимира Жириновского (ЛДПР) составили почти 400 миллионов рублей, говорится в сведениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

По состоянию на 13 марта расходы избирательного фонда Жириновского составили 398 миллионов 858 тысяч 898 рублей. Основная часть расходов была направлена на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов. Изначально размер фонда составлял 399 миллионов 439 тысяч 549 рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.