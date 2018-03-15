ЦИК рассказал о расходах избирательного фонда Явлинского

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 176 миллионов рублей по состоянию на 13 марта потратил кандидат на пост президента РФ Григорий Явлинский из своего избирательного фонда, говорится в материалах российского Центризбиркома, опубликованных на сайте комиссии.

Согласно опубликованной информации, расходы избирательного фонда Явлинского составили 176 миллионов 182 тысячи 884 рубля, при этом общий объем средств кандидата изначально был равен 194 миллионам 799 тысячам 622 рублям.

В основном средства были потрачены на агитацию в печатных СМИ, на радио и телевидении.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.