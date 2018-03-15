ЦИК рассказал о расходах избирательного фонда Грудинина

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Расходы из избирательного фонда кандидата в президенты России Павла Грудинина на 13 марта составили более 214 миллионов рублей, говорится в материалах российского Центризбиркома, опубликованных на сайте комиссии.

По состоянию на 13 марта расходы избирательного фонда Грудинина составили 214 миллионов 912 тысяч 240 рублей. Основная часть расходов пошла на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных мероприятий.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.