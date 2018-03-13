Памфилова пригласила Навального в ЦИК

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова пригласила оппозиционера Алексея Навального в Центризбирком, чтобы объяснить, почему на предстоящих выборах невозможна "карусель" с использованием "мобильного избирателя" — нового механизма голосования без открепительных удостоверений.

"Алексей Навальный каждый день выявляет, то приврет что-нибудь, то за моей подписью листовки сделает", — отметила со смехом Памфилова в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

"Сегодня он, очевидно, сел в большую лужу. Недавно совершенно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним. Это полная глупость. Прежде, чем делать такие заявления, надо разобраться", — отметила глава ЦИК, комментируя заявления о возможности "карусели" с использованием нового механизма голосования.

Она отметила, что готова встретиться, чтобы разъяснить этот вопрос.

"Я вот обещала с ним встретиться. Кстати полтора месяца мой пресс-секретарь не мог дозвониться, вот сегодня еле-еле до Любовь Соболь дозвонились. Пусть приходят, все подробно наши специалисты им объяснят. Ждем-с", — заявила глава ЦИК.

Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев, комментируя распространенное в интернете видео, где говорилось о возможности получить несколько талонов на голосование, сообщил, что система "мобильный избиратель", которая позволяет гражданам проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания, имеет " защиту от дураков" и не позволит проголосовать дважды или трижды.

Памфилова напомнила, что 12 марта — это был последний день, когда избиратели могли подать заявление в МФЦ, через портал госуслуг или в избирательную комиссию, чтобы в день голосования придя с паспортом на выбранный участок, иметь возможность проголосовать там.

"Любой человек может прийти сколько угодно раз — не только три, и пять, и семь, и семьдесят семь — сколько угодно. Квиточек, который он получит, — просто для справки, там четко написано, что система ГАС "Выборы" будет обрабатывать только первое заявление", — пояснила она.

Этот талон, полученный при подаче такого заявления, — это просто "напоминаловка" о том, где избиратель хотел проголосовать, уточнила глава ЦИК. "Вы должны прийти на тот участок, который выбрали, исключительно только с паспортом… Почему мы 12 марта, за пять дней до выборов, закончили прием заявлений: чтобы система ГАС "Выборы" могла все их обработать, очистить от всех этих фейковых заявлений, вторичных, третичных, и так далее. По времени первое заявление фиксируется, и его данные отошлют именно на тот участок, где он заявился первый раз", — сказала Памфилова.