Грудинин: общество должно само решить вопрос изучения национальных языков

КАЗАНЬ, 13 мар — РИА Новости. Вопрос изучения того или иного языка в национальных республиках должно решать само общество, без насаждения изучения какого-то конкретного языка, заявил кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин.

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

По итогам проведенной прокурорской проверки в 1,4 тысячи образовательных организаций Татарстана было выявлено более 3,8 тысячи нарушений законодательства об образовании. В частности, по данным прокуратуры, были выявлены снижение объемов преподавания русского языка (он соответствовал федеральным стандартам лишь в 24 школах), навязывание незаконных итогов тестирования по татарскому языку, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл в аттестатах. После проверок и выданных предписаний нарушения были устранены, учебные планы приведены в соответствие с федеральными стандартами.

Власти республики выступали за то, чтобы изучение государственных языков республики в РФ было обязательным. Однако в конце ноября парламент Татарстана согласился с новыми рекомендациями министерства образования и науки РФ, согласно которым изучение государственных языков республик на всей территории страны должно быть добровольным, на основе письменного согласия родителей и законных представителей учащихся — до двух часов в неделю. При этом в республике различные общественные организации продолжают выступать в поддержку обязательности изучения татарского языка.

"Я считаю, что все должно решать общество. В Финляндии, например, решают родители и учителя. Если в школе вводят голосованием изучение, например, шведского языка, то все учат шведский, если кто-то не хочет, то он переходит в другую школу и учит только финский. Нужно, чтобы общество само решало, ни в коем случае нельзя командовать, не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский, не надо никакой насаждать", — сказал Грудинин в ходе встречи с избирателями в Казани.

"Люди сами должны принять решение, какой язык им учить. И тогда все наладится. Спорить по этому поводу бесполезно", — добавил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.