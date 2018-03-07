БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин во время дебатов на Первом канале попросил у Ксении Собчак прощения от всех мужчин за оскорбления от лидера ЛДПР Владимира Жириновского и после этого покинул студию, заявив, что отказывается участвовать в дебатах.

В ходе дебатов на канале "Россия 1" 28 февраля Жириновский вмешался в выступление другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

"Я абсолютно убежден в том, что это не дебаты, поэтому в них я участвовать не буду… У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина, мужской коллектив. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи как обида Ксении Анатольевны… От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней… и считаю, что мы должны поздравить ее", — сказал Грудин и вручил Собчак букет цветов.

При этом кандидат в президенты от КПРФ заметил, что "она вряд ли победит".

"Победить она вряд ли победит, это буду я, но все равно я хочу вас поздравить с этим праздником", — заявил он, после чего сообщил, что "покидает мероприятие" и ушел из студии.

Ранее Грудинин заявлял, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать.

Жириновский раскритиковал поведение Грудинина. "Его поведение такое, оно вызывает, конечно, отторжение. Человек по-хамски пришел. Вы тут занимаетесь дебатами, а этот цветочки подарил и пошел", — высказался Жириновский.

Лидер ЛДПР заявил также, что у Грудинина "счета есть". "Деньги, золото, машины, недвижимость — все есть за границей. У нас есть закон о государственной и гражданской службе… Я почему это со здоровьем увязываю (темой дебатов было здравоохранение — ред.) он испортил настроение всем избирателям России. Перед всем миром лжет он один, он — Грудинин. Скажи правду, что не морковь, не клубника доходы твои, а самая дорогая в мире подмосковная земля", — заявил Жириновский.

Кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин в свою очередь заявил, что Грудинин поздравил "идеологического врага".

"Я люблю женщин, но бывают женщины идеологические враги. Господин Грудинин ради пиара, если он действительно на левых позициях, поздравил идеологического врага. Ксения Анатольевна ненавидит Сталина… Она не приемлет государственную политику на укрепление, военное укрепление. Она идеологический враг", — заявил Сурайкин.

В понедельник член Центризбиркома Александр Кинев сообщил журналистам, что ведомство до сих пор не получило от Грудинина документы, подтверждающие закрытие им счетов в иностранных банках. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко в связи с очередным сообщением о возможном наличии у Грудинина иностранных счетов заявил, что их кандидат в ближайшее время представит в ЦИК справки о том, что все его иностранные счета закрыты.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.