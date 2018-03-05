Грудинин хранит на 11 швейцарских счетах 55 миллионов рублей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Общая сумма активов на 11 швейцарских счетах кандидата на пост президента России Павла Грудинина достигает 55 миллионов рублей, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Николай Левичев.
"Общая сумма активов на этих дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах — около 55 миллионов рублей в эквиваленте", — сказал он.
Сотрудник Центризбиркома отметил, что пока неизвестно, были ли счета закрыты на момент регистрации кандидата 12 января. "Кроме его (Грудинина) личного заявления о том, что он все закрыл, об этом у нас нет справок из банка", — отметил Левичев.
В понедельник ЦИК сообщил, что по состоянию на 31 декабря 2017 года Павел Грудинин имел 13 вкладов в швейцарском банке. Отмечается, что при регистрации кандидата Центризбирком исходил из того, что все зарубежные счета Грудинина закрыты.
Позднее в ЦИК разъяснили, что сведения об активах не являются основанием для снятия кандидата, однако новые данные внесут в информационный плакат о выборах.
"Наша задача — довести до сведения избирателей. Единственный способ, которым мы можем это сделать, это разместить соответствующие сведения на информационном плакате, который будет на избирательных участках", — сообщил РИА Новости член ЦИК Александр Кинев.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). В избирательном бюллетене их фамилии будут представлены в алфавитном порядке.
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