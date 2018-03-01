Явлинский потратил на предвыборную кампанию около 86 миллионов рублей

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Расходы кандидата в президенты России от партии "Яблоко" Григория Явлинского на предвыборную кампанию составили к концу февраля порядка 86 миллионов рублей, указано в материалах ЦИК России.

Центризбирком приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 27 февраля. Как следует из данных ЦИК, всего с момента начала кампании в избирательный фонд Явлинского поступило 97,6 миллиона рублей, из которых ко вторнику было израсходовано 86,4 миллиона.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.