В штабе Бабурина прокомментировали перепалку Жириновского и Собчак

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время предвыборных дебатов пытался урезонить Владимира Жириновского, у которого произошла ссора с Ксенией Собчак. Об этом сообщил официальный представитель Бабурина Дмитрий Соин.
"На записи четко видно, как Сергей Николаевич <…>, обращаясь к Жириновскому, просит не хамить женщине. Каких-либо других действий он, как кандидат, не мог предпринимать, потому что теледебаты — это не место для силовых разборок или вызывания на дуэль своего оппонента", — сказал Соин.
Накануне Жириновский вмешался в выступление Бабурина на канале "Россия 1". Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР обозвал ее "дурой". В ответ Собчак вылила на политика стакан воды. "Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — уточнила она. После этого Жириновский разразился в эфире нецензурной бранью.
Позиция штаба Бабурина сводится к тому, что и Собчак, и Жириновский неподобающе ведут себя на эфирах. В частности, "прерывают говорящих, наклеивают им ярлыки, пытаются оскорблять и провоцировать скандалы". Такого не было с начала 90-х, напомнил Соин, "когда неумные, скандальные кандидаты применяли эту технологию".
Выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидатами зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
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