Собчак облила Жириновского водой во время дебатов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на канале "Россия 1".

Потасовка между политиками произошла во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.

"Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак. После чего Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.

Дебаты кандидатов в президенты на канале "Россия 1" 28 февраля посвящены обороноспособности страны и армии. В них принимают участие семь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

"Под ярким впечатлением"

Позже Ксения Собчак прокомментировала свой поступок на странице в Instagram. По ее словам, она находится под ярким впечатлением.