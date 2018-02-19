Жириновский представил "теневое правительство" ЛДПР

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский представил в понедельник "теневое правительство ЛДПР".

"Мы представляем теневое правительство. Теневое, потому что не действующее. Сейчас я озвучу состав… Наше правительство должно быть самым честным", — сказал Жириновский, зачитав список членов правительства, средний возраст которых, по его словам, составляет 37 лет.

Так, председателем теневого правительства стал Алексей Островский, его первым заместителем — Алексей Диденко, социальный блок закрепили за Людмилой Козловой (в составе правительства она займет должность зампредседателя), руководителем аппарата правительства был назначен Сергей Натаров.

Министром труда и социальной защиты в теневом правительстве стал Ярослав Нилов, министром иностранных дел — Леонид Слуцкий, министром туризма — Михаил Дегтярев, министром внутренних дел — Сергей Абельцев.

Вакантными в теневом правительстве остаются пока должности заместителей его главы от трех нынешних парламентских партии — "Единой России", КПРФ и "Справедливой России". Предусмотрен и резерв из 3-5 вакансий для представителей других парламентских партий и "иных партий, а также для представителей профессионального сообщества".

По мнению Жириновского, правительство должно собираться регулярно раз в квартал.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.