Явлинский отказался от платной рекламы на телевидении

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский после регистрации в Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский после регистрации в Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский не будет использовать платную рекламу на телевидении во время предвыборной кампании, заявил РИА Новости глава его предвыборного штаба Николай Рыбаков.

"Платной ТВ-рекламы не будет, это чрезвычайно дорого. Я бы не хотел тратить деньги, которые жертвуют на нашу избирательную кампанию, на повышение благосостояния телеканалов. На наружную рекламу мы потратим примерно 5% бюджета кампании. На рекламу в интернете – около 10%", — рассказал Рыбаков.

По его словам, агитационные листовки будут разносить волонтеры проекта "Я: за Явлинского по всей стране".

"В рекламе будет сделан упор на программу Явлинского "Дорога в будущее" – преодоление бедности и построение современной экономики. Да, будут и мультфильмы и короткометражка. Первая – как раз про волонтерский проект. Основной слоган кампании: "Сильная экономика – богатая Россия", — добавил Рыбаков.

Выборы президента страны пройдут 18 марта 2018 года, ЦИК официально зарегистрировал восемь кандидатов. Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах.