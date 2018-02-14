Жириновский рассказал, каким будет кабинет министров в случае его избрания

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в ближайшие дни представит состав кабинета министров, который начнет работу в случае его избрания.

Ранее лидер ЛДПР на всероссийском совещании со своими доверенными лицами заявил, что в случае своей победы на выборах готов назначить премьер-министром губернатора Смоленской области Алексея Островского.

"Мы в ближайшие дни представим состав нашего теневого кабинета, того правительства, которое заработает после вступления в должность кандидата от ЛДПР", — сказал Жириновский журналистам в среду.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").