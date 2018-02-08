ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах, назначенных на 18 марта, передает корреспондент РИА Новости.

Бюллетень на выборах президента РФ будет содержать восемь фамилий кандидатов: первым номером станет Сергей Бабурин, за ним по алфавитному порядку расположатся Павел Грудинин (2-й номер), Владимир Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7), а замкнет "восьмерку" Григорий Явлинский.

В каждой графе кандидата указан год рождения, место жительства, место работы и должность, субъект выдвижения.

По словам зампреда Центризбиркома Николая Булаева, все согласования от штабов кандидатов ЦИК получил, "постарались максимально учесть те замечания, которые были обоснованы и которые не противоречили общей практике, общим подходам для отображения той информации, которая есть".

Зампред Центризбиркома отметил, что после утверждения текста, избиркомы регионов должны изготовить избирательные бюллетени.

Ранее зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что сведения о каждом кандидате занимают одинаковую площадь в бюллетене вне зависимости от объема информации.

Избирательные бюллетени для голосования с использованием обычных стационарных или переносных ящиков для голосования должны быть изготовлены на бумаге белого цвета плотностью до 65 г/квадратный метр. У бюллетеней для КОИБа плотность выше — от 80 до 100 г/квадратный метр.

На лицевую сторону бюллетеня нанесут фоновую защитную сетку краской зеленого цвета, а на бюллетене для КОИБа фоновая сетка зеленого цвета будет на оборотной стороне.

На предстоящих выборах будут использоваться КОИБы, произведенные в 2010 и 2017 годах, допустимая длина бюллетеня для них может варьироваться от 100-200 до 600-800 миллиметров.

В правом верхнем углу бюллетеня будет предусмотрено место для размещения специальной защитной марки, подписей членов участкового избиркома и печати. В бюллетене для КОИБ марка наклеивается на оборотной стороне в правом углу.

Бюллетень печатается на русском языке. По решению избирательной комиссии субъекта РФ бюллетени могут печататься на русском языке и на государственном языке соответствующей республики, входящей в состав России, а при необходимости — и на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания.

К президентским выборам в марте планируют напечатать более 111,4 миллиона избирательных бюллетеней.

Бюллетени на день голосования должны быть готовы к 7 марта, а для обеспечения досрочного голосования в отдаленных районах и на избирательных участках за рубежом — к 25 февраля. Для голосования россиян, проживающих за границей, как ожидается, изготовят более 1,87 миллиона бюллетеней.