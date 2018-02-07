Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский демонстрирует удостоверение после регистрации в Центральной избирательной комиссии РФ. 7 февраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский демонстрирует удостоверение после регистрации в Центральной избирательной комиссии РФ. 7 февраля 2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал Григория Явлинского кандидатом на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.

Такое решение ЦИК принял после проверки подписей избирателей, собранных в поддержку Явлинского. Недействительными комиссия признала только 1,07% при предельно допустимой доле брака в 5%. Всего Явлинскому, выдвинутому партией "Яблоко", требовалось представить не менее ста тысяч подписей, причем на один регион должно было приходиться не более 2,5 тысячи.

Явлинский лично присутствовал на заседании ЦИК. После регистрации ему вручили удостоверение кандидата.

Сегодня Центризбирком зарегистрировал еще двух кандидатов: Сергея Бабурина, который баллотируется от партии "Российский общенародный союз", и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, выдвинутого Партией роста. Они также успешно преодолели этап проверки подписей: у Бабурина недействительных оказалось 3,18%, а у Титова — 4,35%.

Выборы президента России пройдут 18 марта.Ранее ЦИК уже зарегистрировал трех кандидатов — лидера ЛДПР Владимира Жириновского, беспартийного выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина и действующего главу государства Владимира Путина.

Еще двое кандидатов — Ксения Собчак и Максим Сурайкин — ждут регистрации.