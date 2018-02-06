ЦИК решит вопрос о регистрации Путина кандидатом на выборах

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком во вторник рассмотрит вопрос о регистрации действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах.
Согласно проекту повестки заседания Центральной избирательной комиссии РФ на 6 февраля, регистрация Путина является единственным вопросом, который будет рассмотрен на заседании, оно назначено на 11.00 мск.
Путин баллотируется на этих выборах в порядке самовыдвижения. По закону, для регистрации ему, как самовыдвиженцу, нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем не более 7,5 тысяч в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, были представлены в ЦИК 29 января.
Кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определённого законом, количества подписей, то есть у самовыдвиженца Центризбирком принимает максимум 315 тысяч подписей. В целом в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК в итоге были сданы подписные листы с 314 837 подписями от всех регионов страны.
Для проверки достоверности у каждого из кандидатов методом случайной выборки определяется 60 тысяч подписей. Предельно допустимый процент брака – 5%, если доля недействительных подписей превышает этот порог, производится еще одна случайная выборка и проверка 30 тысяч подписей.
В минувшую пятницу, 2 февраля, состоялось заседание рабочей группы ЦИК, на котором были рассмотрены результаты проверки подписей, собранных в поддержку Путина. По итогам заседания замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил журналистам, что было выявлено лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, то есть 0,39% от общего объема отобранных для проверки подписей; это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.
В воскресенье, 4 февраля, протокол об итогах проверки подписей был передан доверенному лицу кандидата. Как сообщил позже РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов со ссылкой на протокол ЦИК, документы, представленные в Центризбирком, подтверждают право Путина быть зарегистрированным кандидатом в президенты России.
Как отметил Кондрашов, в полученном протоколе указано, что "оснований для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ по подпункту 3 пункта 2 статьи 39 ФЗ "О выборах президента Российской Федерации" не усматривается".
В соответствующем подпункте этой статьи закона говорится, что основаниями для отказа в регистрации является "недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, или выявление пяти и более процентов недостоверных и недействительных подписей от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки (если сбор подписей избирателей необходим)".
Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.