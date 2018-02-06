Выборы 2018

ЦИК решит вопрос о регистрации Путина кандидатом на выборах

02:5706.02.2018
Новости
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком во вторник рассмотрит вопрос о регистрации действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Согласно проекту повестки заседания Центральной избирательной комиссии РФ на 6 февраля, регистрация Путина является единственным вопросом, который будет рассмотрен на заседании, оно назначено на 11.00 мск.

Путин баллотируется на этих выборах в порядке самовыдвижения. По закону, для регистрации ему, как самовыдвиженцу, нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем не более 7,5 тысяч в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, были представлены в ЦИК 29 января.

Кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определённого законом, количества подписей, то есть у самовыдвиженца Центризбирком принимает максимум 315 тысяч подписей. В целом в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК в итоге были сданы подписные листы с 314 837 подписями от всех регионов страны.

Кто и как финансирует выборы
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Для проверки достоверности у каждого из кандидатов методом случайной выборки определяется 60 тысяч подписей. Предельно допустимый процент брака – 5%, если доля недействительных подписей превышает этот порог, производится еще одна случайная выборка и проверка 30 тысяч подписей.

В минувшую пятницу, 2 февраля, состоялось заседание рабочей группы ЦИК, на котором были рассмотрены результаты проверки подписей, собранных в поддержку Путина. По итогам заседания замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил журналистам, что было выявлено лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, то есть 0,39% от общего объема отобранных для проверки подписей; это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

В воскресенье, 4 февраля, протокол об итогах проверки подписей был передан доверенному лицу кандидата. Как сообщил позже РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов со ссылкой на протокол ЦИК, документы, представленные в Центризбирком, подтверждают право Путина быть зарегистрированным кандидатом в президенты России.

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Штаб Явлинского доволен результатами проверки подписей

Как отметил Кондрашов, в полученном протоколе указано, что "оснований для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ по подпункту 3 пункта 2 статьи 39 ФЗ "О выборах президента Российской Федерации" не усматривается".

В соответствующем подпункте этой статьи закона говорится, что основаниями для отказа в регистрации является "недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, или выявление пяти и более процентов недостоверных и недействительных подписей от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки (если сбор подписей избирателей необходим)".

Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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