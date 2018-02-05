Явлинский заявил, что Россия должна отказаться от идеи "подавления" Украины

САМАРА, 5 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что способствовать устранению кризиса на Украине должна международная конференция, в которой примут участие Россия, Украина, страны Евросоюза и США.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. ЦИК завершил проверку подписных листов Явлинского, рабочая группа в понедельник утром рассмотрела результаты этой проверки и в среду предложит ЦИК зарегистрировать Явлинского кандидатом в президенты.

"Надо найти общий язык с Украиной. <…> Если говорить о проблемах, связанных с Донбассом, то нужно прекращать информационную, финансовую, политическую, дипломатическую поддержку сепаратизма в Донбассе. При этом нужно обеспечить жизнь и здоровье людей, которые там живут, с помощью соглашений между Россией и Украиной. Если говорить об Украине, нужна большая международная конференция, которая выработает дорожную карту по решению вопросов Украины. В этой конференции должны принять участие Россия, Украина, Евросоюз, США", — сказал Явлинский в понедельник в ходе встречи с избирателями в Самаре.

По мнению политика, Россия должна отказаться от "идеи подавления Киева и начать жить со своими соседями как с равноправными самостоятельными странами". "Так сложился исторический процесс, и признание этих реалий, понимание их — задача будущего президента России", — считает кандидат в президенты.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996-м и 2000 году. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты.