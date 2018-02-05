Штаб Явлинского доволен результатами проверки подписей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты России, сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского доволен результатами проверки подписей, произведенной Центризбиркомом, кандидат лично приедет для вручения уведомления о регистрации в ЦИК в среду, сообщил РИА новости глава предвыборного штаба, зампред партии Николай Рыбаков.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что в подписях в поддержку выдвижения Явлинского кандидатом в президенты РФ недействительными были признаны 1,07%, рабочая группа предложит Центризбиркому зарегистрировать его на предстоящих выборах,

"Мы довольны, хотя я считаю, что результаты лучше у нас должны были бы быть. Григорий Алексеевич приедет на регистрацию лично", — сказал Рыбаков РИА Новости в понедельник.

Собеседник агентства отметил, что "лично уверен во всех подписях", которые сдала партия.

"Поэтому, конечно, у меня есть желание побороться за каждую подпись, но, к сожалению, того закон не позволяет, в связи с тем, что кандидат готовится к регистрации, и мы могли бы оспаривать подписи только в том случае, если ЦИК отказывал в регистрации — тогда мы могли бы оспаривать, а так как ЦИК готов зарегистрировать — у нас нет такой возможности. Но для нас это очень важно, что такое большое количество людей поддержало нашего кандидата и, это очень большая ответственность в этой избирательной кампании", — заключил Рыбаков.

В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы по проверке сданных кандидатами подписных листов, необходимых для регистрации на выборах 18 марта. Замглавы ЦИК отметил, что были рассмотрены результаты проверки подписей в том хронологическом порядке, в котором их сдавали кандидаты в президенты РФ.