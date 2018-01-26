Глава ЦИК объяснила претензии к бюллетеням КПРФ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что до изъятия тиража информационного бюллетеня КПРФ "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата в президенты от партии Павла Грудинина, лично рекомендовала лидеру компартии Геннадию Зюганову устранить нарушения.

В пятницу Центризбирком вынес КПРФ предупреждение из-за распространения в ряде регионов этого материала. Секретарь ЦИК России Майя Гришина на заседании сообщила, что общий тираж бюллетеня, по оценке ЦИК, составил порядка 5 миллионов экземпляров, к настоящему моменту из 32 регионов поступила информация о том, что этот материал был напечатан или распространялся там. Она подчеркнула, что главным основанием для признания материала незаконным стало то, что он не был оплачен из избирательного фонда кандидата.

"Когда до меня дошла эта информация, ещё до ареста тиража, я специально лично позвонила Геннадию Андреевичу Зюганову и попросила его: посмотрите, пожалуйста, что-то там ваша юридическая служба не дорабатывает, чтобы не было этой ситуации", — заявила Памфилова на заседании в пятницу.

"Совершенно нам не хотелось доводить до такого. Я порекомендовала разобраться, правильно оплатить из того фонда, из которого положено, сделать все необходимые процедуру, чтобы не давать повода для изъятия этого тиража. Нам очень не хотелось, чтобы эта ситуация произошла", — добавила она.

Секретарь ЦИК РФ отметила, что решения о пресечении распространения материала КПРФ уже были приняты избиркомами Бурятии, Новосибирской области, Красноярского края, Ульяновской области. "Сегодня из Смоленска поступила аналогичная информация", — добавила она.

Гришина также сообщила, что в четверг Грудинин представил в Центризбирком официальный агитационный материал.

"Он без шапки "Правда", но практически полностью совпадает с тем материалом, который мы признали незаконным — ещё раз подчеркну: не по содержанию, а по тому признаку, что не был оплачен из фонда и не имел выходных данных", — пояснила она.

Агитационный материал, представленный Грудининым накануне, оплачен из фонда и имеет необходимые выходные данные. "Никаких препятствий к распространению нет. Я надеюсь, что в целом, конечно, инцидент этот будет исчерпан, и агитационная кампания кандидата и политической партии войдёт в нормальное русло", — заявила Гришина.

Памфилова также подчеркнула, что у ЦИК не было претензий к содержанию бюллетеня КПРФ, никакой цензуры не было. "Я просила сделать так, как положено по закону, вовремя. Но, к сожалению, видимо кто-то был заинтересован в том, — лидера партии, простите, просто подставили или нет, — сделать именно так, чтобы была такая ситуация, что мы приняли такие меры. Кому-то, видимо, это было выгодно", — считает глава Центризбиркома.