Жириновский к началу недели потратил на агитацию более 115 миллионов рублей

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Львиную долю всех предвыборных расходов кандидата в президенты России от ЛДПР Владимира Жириновского представляют затраты на изготовление и распространение агитации: к началу недели они составили более 115 миллионов рублей из 116 миллионов общих затрат, следует из данных ЦИК России.
В четверг Центризбирком опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств фондов 15 кандидатов, имевших на 22 января избирательные счета.
С момента открытия Жириновским избирательного счета до начала нынешней недели он получил на свою предвыборную кампанию в общей сложности порядка 238,9 миллиона рублей, следует из материалов ЦИК.
Общие расходы из фонда кандидата от ЛДПР за весь этот период составили более 116,4 миллиона рублей. При этом более 115 миллионов рублей потребовалось на изготовление и распространение агитации.
Центризбирком в отчетах детализирует финансовые операции по конкретным статьям расходов, если они превышали 100 тысяч рублей. Такого рода расходы из фонда Жириновского как раз и составили в общей сложности 115,2 миллиона рублей. За исключением одной финансовой операции в 144,5 тысячи рублей на "иные расходы на проведение кампании", во всех остальных случаях указано одно и то же назначение платежа – "изготовление и распространение печатных и других агитационных материалов".
Выборы президента России пройдут 18 марта. После недавнего снятия своих кандидатур Романом Худяковым (партия "ЧЕСТНО") и выдвинутым Монархической партией Антоном Баковым (данные об их избирательных фондах еще содержатся на сайте ЦИК), участие в кампании на данный момент продолжают 15 претендентов на пост президента, двое из них самовыдвиженцы, а остальные баллотируются от партий.
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