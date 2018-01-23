В ЦИК назвали условие для отмены регистрации кандидата в президенты

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ЦИК России инициирует отмену регистрации кандидата в президенты РФ в судебном порядке, если обнаруживаются иностранные финансовые активы, которые по закону претенденту на должность президента иметь запрещено, пояснил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"В случае, если у кандидата после регистрации обнаруживаются иностранные финансовые инструменты, которые запрещены законом, то регистрация отменяется. ЦИК инициирует этот процесс — регистрацию отменяет Верховный суд по заявлению ЦИК", — пояснил Булаев.

Избирательное законодательство требует от кандидатов на выборах ещё до подачи документов на регистрацию закрыть иностранные счета и вклады, избавиться от иностранных активов, если они есть.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.