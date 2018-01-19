"Яблоко" подготовило проект поправок к закону о местном самоуправлении

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от "Яблока" Григорий Явлинский сообщил, что партия подготовила законопроект о поправках в закон о местном самоуправлении.

Явлинский в пятницу проводит встречу с главами и депутатами муниципальных собраний Москвы, избранными от партии "Яблоко".

"Подготовлен закон о внесении изменений и поправок в закон о местном самоуправлении – права и финансовые основы системы МСУ", — сказал Явлинский в ходе встречи.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты.