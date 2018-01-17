МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Совет Федерации пригласит на предстоящие выборы президента России зарубежных наблюдателей, в том числе иностранных парламентариев, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"В последние годы были сделаны важные шаги по совершенствованию избирательной системы. Мы, Совет Федерации, как и другие структуры, пригласим в качестве наблюдателей на выборы зарубежных парламентариев", — сказала она на заседании Совфеда.

Выборы президента России пройдут 18 марта.