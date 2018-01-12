Жириновский призвал депутатов сброситься по миллиону рублей на его кампанию

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, участвующий в президентской гонке, на пленарном заседании в пятницу призвал всех своих коллег-депутатов сброситься по одному миллиону рублей на его избирательную кампанию.
"У нас с вами есть возможность проявить солидарность депутатского корпуса. Поскольку я единственный из депутатов участвую в президентских выборах, то, наверное, 450 депутатов могли бы по одному миллиону внести на мой избирательный счёт. Это и будет полный набор — 400 миллионов", — сказал Жириновский.
Он также выразил уверенность, что некоторые парламентарии могут внести и большую сумму. "Я уверен, что кто-то может и 10 миллионов, кто-то — 10 рублей. Я бы хотел, чтобы это была солидарность", — отметил лидер ЛДПР.
Выборы президента России состоятся 18 марта.
Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей.
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