В штабе Путина рассказали о ходе его предвыборной кампании

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Региональные избирательные штабы действующего президента РФ Владимира Путина запущены во всех регионах, сообщила РИА Новости сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.
"Мы сейчас уже во всех регионах запустили штабы", — сказала Шмелева.
В среду Путин побывал в своем предвыборном штабе, пообщался с его сопредседателями и волонтерами.
Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января.
Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.
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