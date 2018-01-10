Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владимир Путин побывал в своем предвыборном штабе, пообщался с его сопредседателями и волонтерами. Возглавят его сразу три сопредседателя: руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева. Пресс-секретарем штаба станет журналист Андрей Кондрашов.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры, а на следующий день Путин лично представил в ЦИК документы для выдвижения.

Еще через день, 28 декабря, Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина, и дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. Это позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку, который начался 5 января и продлится до 30 января.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Путин оставил на память в своем избирательном штабе автограф. pic.twitter.com/cqFKdUqmnL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 января 2018 г.​

Сопредседатели штаба



Предвыборный штаб располагается в Гостином дворе. После разговора с волонтерами, которые ведут проверку подписей, Путин отдельно пообщался с тремя сопредседателями.

"Большое спасибо, что вы согласились принять участие в этой работе, стать сопредседателями предвыборного штаба. Это работа не формальная, она важна. И, более того, если она станет формальной — она не будет эффективной. Совершенно очевидно, что люди ждут прямого общения. А для того, чтобы это прямое общение состоялось более эффективным, полезным, откровенным и доверительным, нужны такие люди", — сказал он.

Сотрудники штаба должны действовать строго в рамках закона, подчеркнул Путин.

"Хотел бы попросить не только вас, но и всех коллег, которые будут заниматься этой работой штабной, как раз действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушать. И, что касается и сбора подписей, чтобы все было корректно, чтобы не было никаких нарушений. Я верю, что, действуя в рамках закона, мы все сделаем, но сделаем это максимально корректно", — сказал он.

Сопредседатели, со своей стороны, выразили уверенность в победе их кандидата.

"Мы согласились представлять кандидата и его интересы, организовывать избирательную кампанию. И, конечно, считаем, что это наиболее достойный человек, и уверены в его победе", — заявил Когогин.

Он отметил, что в штабе пока не делают никаких прогнозов по процентам голосов и не называют никаких цифр.

По словам сопредседателя Александра Румянцева, сторонники Путина надеются на победу в первом туре. "Любой штаб рассчитывает всегда на победу своего представителя, претендента. Поэтому обсуждать этот вопрос — только в борьбе. Мы, конечно, рассчитываем на то, что победим в первом туре", — сказал Румянцев.

Пресс-секретарь



Пресс-секретарем избирательного штаба станет журналист Андрей Кондрашов. Об этом он сообщил сам, отвечая на вопрос представителей прессы, какова его функция в штабе.

Кондрашов был ведущим программы "Вести", в 2016 году его назначили руководителем дирекции программы. Он является автором нескольких документальных фильмов, в том числе картины "Крым. Путь на Родину" о событиях весны 2014 года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы, касающиеся работы Путина в качестве кандидата на выборах, посоветовав журналистам обращаться в предвыборный штаб.

"Обращайтесь в штаб, я вчера говорил, что по предвыборным делам я не могу никак комментировать и не могу никак сообщать, это противоречило бы законодательству", — сказал Песков.

Избирательный фонд



Как рассказала уполномоченный по финансовым вопросам Наталья Орлова, в избирательный фонд Путина уже поступило более 400 миллионов рублей.

Она пояснила, что от физических лиц приходят самые разнообразные суммы: люди жертвуют от 10 рублей и до 30-50 тысяч.

Избирательный штаб уже осуществил за счет средств фонда порядка 300 платежей, пояснила Орлова.

"Основная доля расходования избирательного фонда — это, конечно, медийная история: телевизор, СМИ и так далее — они будут у нас намного позже. Сейчас у нас идут расходы по поддержке кампании по выдвижению и поддержке наших региональных штабов. То есть это аренда помещений для избирательных штабов, это изготовление подписных листов, это полиграфия, экипировка для сотрудников и так далее. И наружная реклама, естественно, о который мы заявляем в избирательную комиссию, соответственно", — сказала она, отвечая на вопрос об основных статьях расходов.

При этом аренда штаба в Гостином дворе обойдется примерно в шесть миллионов рублей, однако сумма еще будет уточняться.

Сайт и приемная



По словам сопредседателя штаба Елены Шмелевой, сайт, общественная приемная и горячая линия заработают в ближайшие дни. Она также не исключила, что у кандидата будут Telegram-канал и страницы в соцсетях.

"В ближайшие дни мы откроем сайт кандидата, в ближайшие дни заработает общественная приемная, которая будет расположена на Новом Арбате, 36, и заработает телефон кандидата, по которому можно будет связываться с избирательным штабом", — рассказала она.

Сопредседатель Сергей Румянцев рассказал, что уже передал Путину список из 264 доверенных лиц, отметив, что отбор продолжается, всего имеется порядка 600 претендентов.

Он пояснил, что доверенное лицо — это человек, который подписывает документы, списки тех людей, которые голосуют на местах, поэтому документальная выборка довольно серьезная.

"Я передал список первый — это 264 человека, по которым уже сделана вся документальная проверка. В отличие от доверенных лиц, участвовавших ранее в выборах президента, когда он был представлен от партии, — там были другие условия прохождения и условия работы доверенных лиц", — сообщил Румянцев.

"Всего собрано представлений около 600 и идет отбор", — добавил он.