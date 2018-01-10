МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает несправедливым освещение в СМИ президентской кампании и выступает за проведение полноценных дебатов.

"Я обращаюсь к президенту, как к гаранту конституции, закончить надо эту вакханалию… Когда официальные СМИ в течение всех зимних каникул превращаются в информацию только о нем, то это унижает президента и всех нас вместе взятых", — заявил Зюганов журналистам в среду.

"Мы считаем, что должны быть полноценные дебаты. И мы с командой готовы к этим дебатам", — добавил он.

КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Зюганов.

Президентские выборы пройдут 18 марта.