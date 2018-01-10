Эксперты рассказали, какая явка будет на выборах президента России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Явка на президентских выборах будет стремиться к 100% в Туве и Тюменской области, в Москве составит около 33%, в Санкт-Петербурге – 37%, прогнозируется в в материале фонда "Петербургская политика", посвященном рейтингу социально-политической устойчивости в регионах России.
Москва замыкает рейтинг, эксперты фонда прогнозируют явку на уровне 33,15%. В Петербурге ожидается явка в 37%, в Астраханской области — 37,3%.
Для подсчета прогноза "естественного фона" явки использовались показатели явки на выборах президента 2012 (или 2008) года, на выборах в Госдуму 2011 (или 2007) и на выборах в Госдуму 2016 года. Прогноз "исходит из сохранения примерной пропорции явки президентских и парламентских выборов в рамках одного цикла".
"Наиболее остро в декабре выглядела тема противоречия между настроем политической системы на инерционный характер президентских выборов и задачами нагнетания явки. Действия первых лиц в течение декабря показали относительно несущественный характер изменений стилистики публичного продвижения власти, не содержащий пока неожиданных шагов по мобилизации провластного и оппозиционного электората. Поэтому возникают риски, что часть задач по созданию предвыборного "ажиотажа" может оказаться делегирована региональным элитам", — говорится в сообщении фонда.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Рейтинг фонда "Петербургская политика" публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех российских субъектах.
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