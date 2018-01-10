Выборы 2018

Эксперты рассказали, какая явка будет на выборах президента России

00:3510.01.2018
Новости
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкАгитационный плакат к выборам президента РФ 2018. Архивное фотоАгитационный плакат к выборам президента РФ 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Явка на президентских выборах будет стремиться к 100% в Туве и Тюменской области, в Москве составит около 33%, в Санкт-Петербурге – 37%, прогнозируется в в материале фонда "Петербургская политика", посвященном рейтингу социально-политической устойчивости в регионах России.

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Согласно прогнозу фонда, в Тюменской области и Туве явка на выборах может составить до 100%. На третьем месте – Дагестан, там прогнозируется явка 99,18% избирателей. На четвертом – Кемеровская область с 99,18%. Пятое место занимает Чечня, там явка может составить 95,87%.

Москва замыкает рейтинг, эксперты фонда прогнозируют явку на уровне 33,15%. В Петербурге ожидается явка в 37%, в Астраханской области — 37,3%.

Для подсчета прогноза "естественного фона" явки использовались показатели явки на выборах президента 2012 (или 2008) года, на выборах в Госдуму 2011 (или 2007) и на выборах в Госдуму 2016 года. Прогноз "исходит из сохранения примерной пропорции явки президентских и парламентских выборов в рамках одного цикла".

Сбор подписей в поддержку выдвижения телеведущей Ксении Собчак на президентских выборах в 2018 году. 9 января 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Собчак собрала треть необходимых для регистрации на выборах подписей
Эксперты отмечают, что при этом перед регионами стоит задача "обеспечить явку выше "естественного фона" при внешнем соблюдении декларируемых ограничений на коррекцию результатов голосования".

"Наиболее остро в декабре выглядела тема противоречия между настроем политической системы на инерционный характер президентских выборов и задачами нагнетания явки. Действия первых лиц в течение декабря показали относительно несущественный характер изменений стилистики публичного продвижения власти, не содержащий пока неожиданных шагов по мобилизации провластного и оппозиционного электората. Поэтому возникают риски, что часть задач по созданию предвыборного "ажиотажа" может оказаться делегирована региональным элитам", — говорится в сообщении фонда.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Рейтинг фонда "Петербургская политика" публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех российских субъектах.

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