МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Верховный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Алексея Навального на постановление первой инстанции, признавшей законным решение Центризбиркома о недопуске блогера к участию в президентских выборах в качестве кандидата. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента вступило в силу.

О том, что Навальный подал жалобу, стало известно 3 января. Об этом сообщил юрист блогера Иван Жданов. Верховный суд в конце декабря отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом на пост главы государства.

Ранее Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, которая была создана "для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права". Блогера не допустили до участия в выборах в связи с судимостью по тяжкой статье Уголовного кодекса.

Закон "О выборах президента Российской Федерации" гласит, что осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления гражданин может стать президентом только спустя десять лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок блогеру по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".