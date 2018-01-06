МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Верховный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Алексея Навального на постановление первой инстанции, признавшей законным решение Центризбиркома о недопуске блогера к участию в президентских выборах в качестве кандидата. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента вступило в силу.
О том, что Навальный подал жалобу, стало известно 3 января. Об этом сообщил юрист блогера Иван Жданов. Верховный суд в конце декабря отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом на пост главы государства.
Ранее Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, которая была создана "для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права". Блогера не допустили до участия в выборах в связи с судимостью по тяжкой статье Уголовного кодекса.
Закон "О выборах президента Российской Федерации" гласит, что осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления гражданин может стать президентом только спустя десять лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок блогеру по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.