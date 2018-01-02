Жириновский посетит 15 городов во время предвыборной кампании

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией РФ в качестве кандидата на пост президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией РФ в качестве кандидата на пост президента России

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты на выборах-2018 Владимир Жириновский в рамках предвыборной кампании посетит порядка 15 городов, первая поездка состоится в середине января, сообщил РИА Новости глава предвыборного штаба лидера ЛДПР депутат Госдумы Алексей Диденко.

По его словам, визиты запланированы в города-миллионники Поволжья, Урала, в том числе Самару и Волгоград, а также в Ростов-на-Дону, Тверь, Санкт-Петербург, Ржев, Псков, Владимир, Нижний Новгород.

"Смоленск — обязательно, ближе к концу кампании, эта поездка будет отдельной группы депутатов и кандидата, поэтому там довольно насыщенный график. Пятнадцать городов в последнем варианте", — сказал Диденко.

По словам депутата, первая поездка в один из городов состоится в середине января.

Он добавил, что 6 января Жириновский посетит новогоднюю ёлку в Кремле.

Президентские выборы пройдут 18 марта.