Суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о недопуске на выборы‍

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований", — огласил решение судья.

Ранее Центризбирком принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента России Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

Сам Навальный в суд не пришел. Его представитель Александр Помазуев просил отменить решение ЦИК. По его мнению, закон о выборах, которым руководствовалась комиссия, незаконно вводит запрет осужденным за тяжкие преступления, ведь в конституции РФ его нет. Также он посчитал незаконным приговор по второму делу "Кировлеса", по которому Навальный и получил судимость.

Представитель ЦИК Сергей Сахаров, в свою очередь, упрекнул оппонентов в неверном толковании норм права. "Перечень причин для ограничения пассивного избирательного права, изложенный в конституции, не является исчерпывающим и может быть расширен федеральным законом", — сказал юрист.

Он также напомнил, что Конституционный суд РФ ранее признал нормы закона о выборах соответствующими конституции. Оценивать законность и обоснованность приговора суда, добавил Сахаров, ЦИК не может из-за принципа разделения властей.

Представитель Генпрокуратуры Лариса Мосалова поддержала решение ЦИК.

Представители Навального имеют право обжаловать это решение в апелляционную инстанцию Верховного суда.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".