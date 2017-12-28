ЦИК принял документы Грудинина для выдвижения кандидатом в президенты

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российский Центризбирком принял документы для выдвижения директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ на предстоящих выборах в марте 2018 года, передает корреспондент РИА Новости.
Выдвиженец от компартии в четверг лично принес в ЦИК необходимый пакет документов. В субботу, 23 декабря КПРФ на съезде выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит лидер партии Геннадий Зюганов.
Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии на этапе выдвижения, должен содержать решение съезда, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах, расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах. В течение пяти дней Центризбирком должен проверить эти документы и вынести решение.
Если документы в порядке, ЦИК регистрирует уполномоченных представителей партии и уполномоченных кандидата по финансовым вопросам, а также дает кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда.
После этого для кандидатов начинается этап сбора подписей. Согласно закону, кандидатам в президенты от парламентских партий для регистрации не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку, поэтому на этапе регистрации Грудинину не потребуется приносить подписные листы. Но, как и все кандидаты, для регистрации он должен будет представить в ЦИК некоторые документы, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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