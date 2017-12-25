ЦИК утвердил документы Явлинского для выдвижения на выборы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ЦИК России проверил документы на выдвижение в президенты РФ лидера "Яблока" Григория Явлинского, зарегистрировал уполномоченных партии и дал самому кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, теперь он может формировать фонд кампании и собирать подписи в свою поддержку.

Соответствующие решения Центризбирком принял на заседании в понедельник. Явлинский, выдвинутый кандидатом на президентских выборах от "Яблока", в минувшую пятницу подал документы на выдвижение в ЦИК.

Центризбирком зарегистрировал 51 уполномоченных "Яблока", в числе которых председатель партии Эмилия Слабунова, и троих уполномоченных кандидата по финансовым вопросам.

"Разрешить кандидату на должность президента РФ Григорию Алексеевичу Явлинскому открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: Москва, Оружейный переулок, дом 41", — говорится в постановлении, принятом ЦИК.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации кандидатом в президенты РФ предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку; партийным кандидатам нужно не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.