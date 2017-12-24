ЦИК принял на рассмотрение документы о выдвижении Навального

Алексей Навальный на заседании, на котором он поддержал свою кандидатуру на пост кандидата в президенты, Москва. 24 декабря 2017

Алексей Навальный на заседании, на котором он поддержал свою кандидатуру на пост кандидата в президенты, Москва. 24 декабря 2017

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Алексей Навальный, заявивший о намерении участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец, подал в Центризбирком документы для выдвижения, комиссия их приняла, передает корреспондент РИА Новости.



Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году, он сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Впрочем, как заверила глава ведомства, Центризбирком будет рассматривать документы всех претендентов на пост президента России, которые поступят в комиссию после проведения необходимых предвыборных мероприятий по выдвижению — съездов или собраний инициативных групп.

Ранее в Серебряном бору состоялось собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Навального.

Кандидат в президенты может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах.

Самовыдвиженцам на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 300 тысяч, при этом не более 7,5 тысячи подписей в одном регионе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.