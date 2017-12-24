"Справедливая Россия" поддержит Путина на выборах президента

ОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия" на президентских выборах-2018 поддержит кандидатуру Владимира Путина, заявил РИА Новости первый зампред фракции в Госдуме Михаил Емельянов.
"Поддержим Путина", — сказал Емельянов, отвечая на вопрос, как партия будет участвовать в президентской кампании 2018 года.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что представители партии войдут в инициативную группу по выдвижению Путина, а также будут за него агитировать и работать в штабе кандидата.
Накануне самовыдвижение Путина поддержала на съезде "Единая Россия". Лидер партии и премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все возможности ЕР будут направлены на то, чтобы глава государства смог переизбраться.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Ранее действующий глава государства Владимир Путин заявил о намерении выдвигаться на выборах президента России самовыдвиженцем.
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