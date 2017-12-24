Навального выдвинули кандидатом в президенты, несмотря на его судимость

Оппозиционер Алексей Навальный на заседании, на котором он поддержал свою кандидатуру на пост кандидата в президенты, Москва. 24 декабря 2017

Оппозиционер Алексей Навальный на заседании, на котором он поддержал свою кандидатуру на пост кандидата в президенты, Москва. 24 декабря 2017

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение бизнесмена Алексея Навального в президенты России.

Мероприятие проводится в шатре на пляже в Серебряном Бору в Москве.

Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году, он имеет право участвовать в президентской кампании лишь после 2028 года. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Впрочем, как заверила глава ведомства, Центризбирком будет рассматривать документы всех претендентов на пост президента России, которые поступят в комиссию после проведения необходимых предвыборных мероприятий по выдвижению — съездов или собраний инициативных групп.

Кандидат в президенты может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.