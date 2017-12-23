Зюганов возглавит предвыборный штаб Павла Грудинина

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина удачной кандидатурой на должность президента и подтвердил, что будет руководить его избирательным штабом.
"Пленум вчера единогласно выдвинул Павла Николаевича. Меня поддержали и избрали руководителем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил и руководителем избирательной кампании, мне поручено подготовить избирательную программу, согласованную со всеми силами", — сказал Зюганов перед началом съезда КПРФ.
Он пообещал представить на съезде вариант программы. В ней будет 18 пунктов, в том числе по "ремонту власти".
По мнению лидера коммунистов, кандидатура Грудинина удачна и отвечает ожиданиям избирателей. "Это человек, который умеет работать, умеет слышать людей и выполнять свои обещания", — поделился Зюганов.
Накануне он предложил выдвинуть Грудинина в президенты, а пленум ЦК партии эту идею единогласно поддержал. Окончательное решение примет съезд.
Грудинин заявил, что для него решение пленума стало неожиданным, "потому что в КПРФ очень много достойных кандидатов". Сам он беспартийный.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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