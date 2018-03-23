Выборы 2018

ЦИК утвердила итоги голосования на выборах президента России

13:2823.03.2018
Выборы-2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОглашение итогов голосования на выборах президента РФ в ЦИК. 23 марта 2018Оглашение итогов голосования на выборах президента РФ в ЦИК. 23 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Центризбирком опубликовал официальные итоги выборов президента, которые прошли 18 марта. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, он набрал 76,69% голосов.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Нашлись миллионы Путина: их больше, чем все думали
Таким образом, за действующего президента проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он получил 11,77% голосов (8 659 206 россиян).

Третьим — Владимир Жириновский, который набрал 5,65% голосов (4 154 985 избирателей).

Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов (1 238 031 избиратель).

Итоговая явка на выборах составила 67,54% — 73 миллиона 629 тысяч 581 человек.

Центризбирком признал выборы "действительными и состоявшимися".

В информационном центре ЦИК перед оглашением итогов голосования на выборах президента РФ. 23 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Конкурентные и прозрачные

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.

По ее словам, чтобы результат приняли внутри общества, выборы должны быть конкурентными и прозрачными.

"Вся наша работа была направлена на достижение этих целей", — сказала Памфилова и добавила, что избирательная кампания по всем основным параметрам соответствуют заявленным требованиям.

Глава ЦИК подчеркнула, что не приемлет заявления некоторых политиков по поводу отсутствия конкурентности на прошедших выборах.

Ииммунитет от попыток "вторжения

Как рассказал в эфире радио Sputnik руководитель центра экономических и политических реформ Николай Миронов, нынешние выборы проходили в непростой внешнеполитической ситуации.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ, главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Результат Владимира Путина во многом связан с успехами, которые были им достигнуты во внешней политике", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, россияне убедились, что президент может защитить страну от внешних угроз.

"Поэтому он ассоциируется у них с безопасностью, с достижениями России, в том числе во внешней политике", — добавил Миронов.

Он отметил, что никому не удалось повлиять на избирательную кампанию извне, "хотя бы просто потому, что любые подобные попытки отторгаются нашим обществом".

"То есть все, что исходит извне, воспринимается российским обществом как попытка давления, воздействия и не принимается всерьез", – считает Миронов.

Российское общественное мнение и политическая система выработали достаточный иммунитет от попыток "вторжения", заключил он.

Мнение россиян

Подсчет голосов на выборах президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЦИОМ назвал самый непредсказуемый результат на выборах президента
ВЦИОМ провел опрос среди россиян по итогам прошедших выборов.

Так, более 60% россиян считают, что результаты прошедших выборов президента достоверны и отражают волеизъявление избирателей. Отмечается, что это максимальный показатель доверия за последние 14 лет, тогда как а 2004 и в 2008 году в достоверности выборов были уверены 53%, в 2008 и в 2012 году — 44%.

"Еще 28% допускают, что были какие-то "подтасовки на местах", но не считают, что они оказали влияние на общий итог", — сообщает ВЦИОМ.

В целом, подавляющее большинство россиян (87%) удовлетворены прошедшими выборами.

Из результатов опроса следует, что только семь процентов респондентов не доверяют итогам выборов. Среди сторонников ЛДПР эта доля составляет 16%, КПРФ — 18%.

Отмечается, что 60% респондентов не известны случаи нарушений в ходе голосования. В 2012 году этот показатель составлял 54%.

"Лишь 2% респондентов сообщили, что сталкивались с нарушениями лично, 3% — со слов родных и знакомых", — сообщает ВЦИОМ.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 19-20 марта. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

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