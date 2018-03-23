Оглашение итогов голосования на выборах президента РФ в ЦИК. 23 марта 2018

Оглашение итогов голосования на выборах президента РФ в ЦИК. 23 марта 2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Центризбирком опубликовал официальные итоги выборов президента, которые прошли 18 марта. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, он набрал 76,69% голосов.

Таким образом, за действующего президента проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он получил 11,77% голосов (8 659 206 россиян).

Третьим — Владимир Жириновский, который набрал 5,65% голосов (4 154 985 избирателей).

Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов (1 238 031 избиратель).

Итоговая явка на выборах составила 67,54% — 73 миллиона 629 тысяч 581 человек.

Центризбирком признал выборы "действительными и состоявшимися".

Конкурентные и прозрачные

Дату инаугурации в Кремле назовут позже.

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.

По ее словам, чтобы результат приняли внутри общества, выборы должны быть конкурентными и прозрачными.

"Вся наша работа была направлена на достижение этих целей", — сказала Памфилова и добавила, что избирательная кампания по всем основным параметрам соответствуют заявленным требованиям.

Глава ЦИК подчеркнула, что не приемлет заявления некоторых политиков по поводу отсутствия конкурентности на прошедших выборах.

Ииммунитет от попыток "вторжения

Как рассказал в эфире радио Sputnik руководитель центра экономических и политических реформ Николай Миронов, нынешние выборы проходили в непростой внешнеполитической ситуации. © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк В Москве не зафиксировали ни одной жалобы на "карусели" во время выборов "Результат Владимира Путина во многом связан с успехами, которые были им достигнуты во внешней политике", — подчеркнул эксперт. По его мнению, россияне убедились, что президент может защитить страну от внешних угроз. "Поэтому он ассоциируется у них с безопасностью, с достижениями России, в том числе во внешней политике", — добавил Миронов. Он отметил, что никому не удалось повлиять на избирательную кампанию извне, "хотя бы просто потому, что любые подобные попытки отторгаются нашим обществом". "То есть все, что исходит извне, воспринимается российским обществом как попытка давления, воздействия и не принимается всерьез", – считает Миронов. Российское общественное мнение и политическая система выработали достаточный иммунитет от попыток "вторжения", заключил он.

Мнение россиян

ВЦИОМ провел опрос среди россиян по итогам прошедших выборов.

Так, более 60% россиян считают, что результаты прошедших выборов президента достоверны и отражают волеизъявление избирателей. Отмечается, что это максимальный показатель доверия за последние 14 лет, тогда как а 2004 и в 2008 году в достоверности выборов были уверены 53%, в 2008 и в 2012 году — 44%.

"Еще 28% допускают, что были какие-то "подтасовки на местах", но не считают, что они оказали влияние на общий итог", — сообщает ВЦИОМ.

В целом, подавляющее большинство россиян (87%) удовлетворены прошедшими выборами.

Из результатов опроса следует, что только семь процентов респондентов не доверяют итогам выборов. Среди сторонников ЛДПР эта доля составляет 16%, КПРФ — 18%.

Отмечается, что 60% респондентов не известны случаи нарушений в ходе голосования. В 2012 году этот показатель составлял 54%.

"Лишь 2% респондентов сообщили, что сталкивались с нарушениями лично, 3% — со слов родных и знакомых", — сообщает ВЦИОМ.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 19-20 марта. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.