Эксперт об итогах выборов: Россия выработала иммунитет от "вторжений" извне

Центризбирком утвердил итоги выборов президента России. Победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин, набрав 76,69% голосов. Эксперт Николай Миронов в эфире радио Sputnik напомнил, что выборы проходили в непростой для страны внешнеполитической ситуации.

Центризбирком опубликовал официальные итоги выборов президента РФ. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов.

За Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77% голосов (8 659 206 россиян), третьим – Владимир Жириновский, набравший 5,65% голосов (4 154 985 избирателей). Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов (1 238 031 избиратель).

Центризбирком признал выборы "действительными и состоявшимися".

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, дату инаугурации в Кремле назовут позже.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года, голосование прошло 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Руководитель центра экономических и политических реформ Николай Миронов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что нынешние выборы проходили в непростой для России внешнеполитической ситуации.

"Результат Владимира Путина во многом связан с успехами, которые были им достигнуты во внешней политике. С тем, что россияне убедились, что президент может обеспечить действенную защиту страны от внешних угроз. Поэтому он ассоциируется у них с безопасностью, с достижениями России, в том числе во внешней политике. Стоит заметить, что никакие попытки воздействия на нашу избирательную кампанию извне не получились. Хотя бы просто потому, что любые подобные попытки отторгаются нашим обществом. То есть все, что исходит извне, воспринимается российским обществом как попытка давления, воздействия и не принимается всерьез. Российское общественное мнение и политическая система выработали достаточный иммунитет от попыток "вторжения"", – сказал Николай Миронов.

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