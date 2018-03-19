Эрдоган по телефону поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы, Турция. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы, Турция. 11 декабря 2017

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского лидера Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах в России, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В.В.Путина с президентом Турецкой Республики Р.Т.Эрдоганом. Президент Турции тепло поздравил В.В.Путина с убедительной победой на президентских выборах", — говорится в сообщении.

С обеих сторон был выражен "настрой на дальнейшую совместную работу по укреплению обоюдовыгодного российско-турецкого сотрудничества". Отмечается, что этому будет способствовать "проведение в начале апреля очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня".

"Отмечено также эффективное взаимодействие России и Турции в вопросах сирийского урегулирования", — отмечает Кремль.

Отмечается также, что зарубежные лидеры продолжают направлять Путину письменные поздравления.

"Были получены телеграммы от президента Многонационального Государства Боливия Э.Моралеса, премьер-министра Венгрии В.Орбана, федерального президента Федеративной Республики Германия Ф.-В.Штайнмайера, президента Арабской Республики Египет А.Сиси, президента Лаосской Народно-Демократической Республики Б.Ворачита, президента Республики Сербия А.Вучича и президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины М.Додика", — говорится в сообщении.