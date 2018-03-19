Явлинский на встрече с Путиным назвал выборы президента плебисцитом

Григорий Явлинский во время встречи президента РФ Владимира Путина с кандидатами на должность президента РФ. 19 марта 2018

Григорий Явлинский во время встречи президента РФ Владимира Путина с кандидатами на должность президента РФ. 19 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Участник избирательной кампании Григорий Явлинский на встрече с главой государства Владимиром Путиным назвал прошедшие накануне президентские выборы плебисцитом, а также заявил о необходимости коренных перемен в политике страны, сообщает пресс-служба партии "Яблоко".

На встрече Путина с кандидатами, баллотировавшимися в президенты РФ, Явлинский сказал, что "состоявшаяся 18 марта процедура является, с нашей точки зрения, не выборами, а плебисцитом". "Никакой конкурентной борьбы в ней не было", — приводит партия слова политика.

"Считаю, что политика в России требует коренных перемен. Это касается политики экономической, внешней и внутренней. Прежде всего, необходима нормализация отношений с Украиной и вывод войск из Сирии. Нужны коренные экономические реформы, недопущение гонки вооружений и большой войны", — добавил Явлинский.

Кроме того, по данным партии, политик обратил внимание Путина на экологические проблемы, связанные со строительством Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области, а также высказался за освобождение чеченского правозащитника Оюба Титиева.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

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