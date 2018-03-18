Выборы 2018

В Казахстане граждане России активно голосуют на выборах президента

16:0318.03.2018
Выборы-2018
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© Sputnik / Болат ШайхиновПерейти в фотобанкБаннер у входа на избирательный участок в Астане, Казахстан. 18 марта 2018Баннер у входа на избирательный участок в Астане, Казахстан. 18 марта 2018
© Sputnik / Болат Шайхинов
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АСТАНА, 18 мар – РИА Новости. Более тысячи россиян пришли на избирательный участок в столице Казахстана, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, вторую большую волну избирателей здесь ждут ближе к окончанию голосования, передает корреспондент РИА Новости.

Проверка избирательных бюллетеней во время подготовки избирательного участка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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На всей территории Казахстана открыли участки на выборах президента России

Избирательный участок в Астане организован в здании Российского центра науки и культуры. С самого утра здесь не иссякает поток граждан РФ, которые решили принять участие в выборах президента, несмотря на то, что находятся далеко от родины. Многие делают фото на память возле избирательной урны.

Голос за будущее

Ирина Окишева пришла на избирательный участок вместе с супругом и двумя дочками пяти и семи лет. В беседе с корреспондентом РИА Новости она рассказала, что для ее семьи было важно высказать свое мнение.

"Нам небезразлична судьба России, даже если мы временно проживаем сейчас в другой стране. У нас дети, хочется, чтобы у них хоть какое-то будущее было более-менее стабильное", — поделилась она.

Ирина Лесина, которая находится в Казахстане по работе, также пришла на выборы с маленьким ребенком. По ее словам, ходить на выборы для ее семьи уже традиция.

Значки с надписью Я выбрал президента России на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Алма-Ате сотни россиян стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах

"Пришли, потому что гражданский долг свой нужно выполнять. Меня водили (на выборы), теперь я вожу, это уже такая традиция", — с улыбкой говорит она.

Талгат Байгужинов работает в Казахстане журналистом и телеведущим. Для него участие в голосовании – долг. "Я думаю, что каждый, кто любит свою страну, кто считает себя патриотом своей страны, кому не все равно, обязан прийти и сделать свой выбор… Сидеть дома и быть диванным политиком – это одно, сложнее прийти и сделать выбор, который каждый делаем сам", — говорит молодой человек.

Для тех, кто участвует в выборах первый раз, на избирательном участке приготовлены цветы и памятные сувениры. Студентка Рабига как раз из тех, кто впервые принимает участие в голосовании. "Я учусь в медицинском университете в Астане, мои родители в России. Я хочу участвовать в выборах, я не остаюсь в стороне. Для меня важно, что происходит в России, на моей родине", — сказала она корреспонденту РИА Новости.

С большой явкой и без нарушений

Посол России в республике Алексей Бородавкин рассказал журналистам, что "российские граждане, которые проживают или находятся на территории Казахстана, были хорошо информированы о том, что выборы состоятся 18 марта, где расположены избирательные участки, как они могут прийти, на основе каких документов получить избирательные бюллетени и проголосовать".

Избиратели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Байконуре. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Более тысячи россиян уже проголосовали на участке в столице Казахстана

"Мы благодарны за то, что обеспечена безопасность на участках. Вчера в разговоре с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым мы затронули эту тему. Министр дополнительно попросил своих коллег проследить за тем, чтобы все просьбы, все запросы, которые поступают от российских коллег в казахстанские учреждения, министерства, ведомства, которые могут оказать поддержку, помощь в проведении голосования в Казахстане, вся эта помощь была оказана", — рассказал Бородавкин.

Он отметил, что по всему Казахстану развернуто 18 избирательных участков, еще несколько — на Байконуре.

"Все абсолютно спокойно, никаких эксцессов, нарушений нет. Мы удовлетворены, как идет этот процесс", — сказал посол.

Он также сообщил журналистам, что к 12.30 мск в Астане проголосовало уже более тысячи россиян.

"Следующая волна избирателей будет в послеобеденное время и ближе к закрытию, те кто не успел проголосовать с утра и днем, к вечеру будут торопиться сюда прийти", — заключил Бородавкин.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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