ТИК призвал Украину уважать европейские ценности в вопросе выборов-2018

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Подход Киева к вопросу голосования россиян на территории Украины вряд ли понравится Европе, Россия надеется, что украинские власти будут разделять ценности Европы, куда они так активно стремятся, заявил журналистам глава территориального избиркома, созданного для руководства деятельностью зарубежных участковых комиссий, Василий Волков.
"Ситуация непростая, мы с вами помним заявление министра внутренних дел (Украины Арсена) Авакова о том, что они там не смогут обеспечить голосование наших граждан. А их там около 70 тысяч — россиян, которые имеют право по закону участвовать в выборах на территории Украины", — сказал Волков в субботу.
В свете недавнего заявления МВД Украины о недопуске россиян для голосования в дипмиссии, по его словам, "не укладывается в голове, что можно просто попрать все международные права, конвенции, договоры, соглашения на эту тему".
"А главное, это просто не человеческий и неправильный подход к желаниям наших избирателей, которые проживают на Украине. Но мы все-таки надеемся, что Украина, ее власти будут разделять те ценности европейские, куда они стремятся так активно. Вряд ли понравится Европе такой подход Украины, когда они прямо заявляют о том, что они не дадут возможности проголосовать нашим гражданам в Украине", — заключил председатель зарубежной ТИК.
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