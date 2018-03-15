Памфилова заявила о безопасности посещения наблюдателями Чечни на выборах

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заверила юристов оппозиционера Алексея Навального, что наблюдатели могут ехать работать на избирательные участки в Чечню, как и в любой другой регион России, однако обеспечение неких особых мер безопасности для них вне рамок компетенции Центризбиркома.
В четверг Памфилова встретилась с юристами штаба Навального. Юрист Иван Жданов в ходе беседы поинтересовался, будут ли обеспечены гарантии безопасности для наблюдателей из его штаба, которые поедут на избирательные участки в республиках Северного Кавказа, в частности, в Чечню.
"Чеченская республика — скажу, что сейчас она одна из самых безопасных, несмотря на все претензии, иногда вполне обоснованные, со стороны правозащитников по тем или иным аспектам", — сказала Памфилова в ходе встречи.
Она уточнила, что обеспечение какой-то особой безопасности для их наблюдателей не в ее компетенции, но она готова оказать помощь, которую сможет. Глава ЦИК попросила представить конкретный список людей, которые туда поедут.
Что касается мер безопасности, которые в равной степени касаются всех граждан, приходящих на участок, все они обеспечены, в том числе и в Чеченской республике, везде стоят рамки металлоискателей, обеспечена пожарная безопасность, отметила глава ЦИК. "Все, что в рамках постановления правительства, мы это все обеспечили", — уточнила Памфилова.
Жданов поинтересовался, можно ли смело сказать, что наблюдатели могут спокойно ехать в Чеченскую республику и наблюдать в этом регионе. "Точно так же, как в любой другой регион России", — подтвердила глава ЦИК.
"Я бы даже была крайне признательна. Я многих приглашаю, чтобы не со слов из Москвы или из европейских столиц рассуждали о том, что происходит на Северном Кавказе, а сами посмотрели, с людьми поговорили, почувствовали их настроения, их традиции", — добавила она.
Она подчеркнула, что законодательство везде действует одинаково, но определенная специфика у регионов есть, "в одних регионах явка высокая сфальсифицирована может быть, а в других она абсолютно реальна".
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