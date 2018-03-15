ЦИК рассказал о расходах избирательного фонда Путина

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Расходы избирательного фонда кандидата на пост президента РФ, действующего главы государства Владимира Путина составили более 370 миллионов рублей, говорится в сведениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

По состоянию на 13 марта расходы избирательного фонда Путина составили 371 миллион 48 тысяч 644 рубля. Основная часть расходов пошла на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных мероприятий.

Изначально размер фонда составлял 400 миллионов рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.