Многие регионы внесли данные о счетах Грудинина в информплакаты к выборам

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Многие регионы уже подготовили дополнительную вклейку в информационные плакаты о кандидатах в президенты, содержащую сведения об иностранных счетах, которые имелись у Павла Грудинина на момент выдвижения и о которых он изначально не проинформировал Центризбирком, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Да, мы разослали их в регионы. Регионы начинают готовить дополнительную так называемую вклейку, и уже многие регионы отчитались о том, что они это сделали", — сказал Булаев РИА Новости в ответ на вопрос о том, внесена ли информация об имевшихся у Грудинина счетах в информационный плакат.

Он уточнил, что на сайте Центральной избирательной комиссии эти материалы были опубликованы еще раньше. Булаев также отметил, что комиссия располагает лишь теми документами по данному вопросу, которые представила Федеральная налоговая служба.

"По этим документам мы и определили остатки средств, которые были на счетах Павла Николаевича Грудинина. Что касается его документов, о которых он говорит, у нас есть его уведомление о том, что он не имеет счетов, и в соответствии с законом, мы этому заявлению свято верим", — добавил замглавы ведомства.

Ранее Грудинин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что в распоряжении Центризбиркома есть все документы, свидетельствующие о закрытии его счетов в иностранных банках.

Недавно Центризбирком получил от ФНС информацию об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения 13 счетах в Швейцарии. При этом в ЦИК заявили, что комиссия не имеет оснований рассматривать вопрос об отмене его регистрации, поскольку полагается на подписанное кандидатом и поданное при регистрации заявление о том, что зарубежными финансовыми инструментами он не обладает.

Вместе с тем ЦИК обязан проинформировать избирателей о выявленных фактах недостоверности в сведениях, предоставленных кандидатом при выдвижении. Поэтому эти данные будут размещены на информационных плакатах о кандидатах на каждом избирательном участке.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.