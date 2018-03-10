МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ЦИК РФ отреагировал на нецензурную брань во время теледебатов одного из кандидатов в президенты, направив письмо в Генпрокуратуру РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в субботу.

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на канале "Россия 1". Потасовка между политиками произошло во время выступления другого кандидата в президенты России Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее "дурой". Жириновский затем продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.

"Да, один из кандидатов себе это безобразие позволил — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали — соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру", — сказала Памфилова в эфире телеканала НТВ.

Памфилова отметила, что в обязанности ЦИК входит следить за тем, чтобы кандидатов никто не обижал.

"Поэтому наши замечания тем, кто некорректно ведет себя по отношению к ним. А что уж они между собой… извините, как они общаются, это дело их культуры, воспитания и этики. И ЦИК не может им махать пальчиком… Кандидаты не дети малые, чтобы ставить их в угол. С нашей стороны мы обязаны следить, чтобы им жестко предоставляли те часы и минуты, которые им положены. Чтобы они не нарушали закон", — сказала Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.